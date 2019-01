113: Brayan Juarez (Mexico) - Fifth

Varsity - Round 2 - Cooper Fisher (Marceline) over Brayan Juarez (Mexico) (Dec 11-6)

Varsity - Round 3 - Ethan Day (Excelsior Springs) over Brayan Juarez (Mexico) (MD 10-0)

Varsity - Round 4 - Brayan Juarez (Mexico) over Trent Higgins (Southern Boone) (Fall 1:27)

Varsity - Round 5 - Brayan Juarez (Mexico) over Evan Dews (Fulton) (MD 12-0)

Varsity - 5th Place Match - Brayan Juarez (Mexico) over Logan Yoder (Holden) (Fall 0:54)



126: Dylan Mosley (Mexico) - Fifth

Varsity - Dylan Mosley (Mexico) over Daniel Christian (Logan-Rogersville) (Fall 1:03)

Varsity - Round 1 - Colton Fisher (Marceline) over Dylan Mosley (Mexico) (MD 11-2)

Varsity - Round 2 - Riley Williams (Logan-Rogersville) over Dylan Mosley (Mexico) (Dec 7-2)

Varsity - Round 3 - Dylan Mosley (Mexico) over Colby Combs (Odessa) (MD 8-0)

Varsity - 5th Place Match - Dylan Mosley (Mexico) over Colby Combs (Odessa) (Fall 1:17)



132: Kevin Duong (Mexico) - Third

Varsity - Round 2 - Jay Strausbaugh (Logan-Rogersville) over Kevin Duong (Mexico) (MD 15-2)

Varsity - Round 3 - Kevin Duong (Mexico) over Colton Nelson (Marceline) (MD 13-5)

Varsity - Round 4 - Kevin Duong (Mexico) over Jacob Barnes (Fulton) (Fall 0:47)

Varsity - Round 5 - Kevin Duong (Mexico) over Chase Davis (Odessa) (Fall 1:08)

Varsity - 3rd Place Match - Kevin Duong (Mexico) over Lavery Jones (Chillicothe) (Dec 4-3)



138: George Thomas (Mexico) - Seventh

Varsity - Mujahid Smith (Ruskin) over George Thomas (Mexico) (Fall 0:30)

Varsity - Round 1 - Hunter Williams (Excelsior Springs) over George Thomas (Mexico) (Fall 0:42)

Varsity - Round 2 - Blake Schmidt (Southern Boone) over George Thomas (Mexico) (Fall 1:42)

Varsity - Round 3 - Mason Barnett (Marceline) over George Thomas (Mexico) (Fall 3:00)

Varsity - 7th Place Match - George Thomas (Mexico) received a bye



145: Dillon Nichols (Mexico) - First

Varsity - Round 1 - Dillon Nichols (Mexico) over Austin Skaggs (Southern Boone) (TF 18-3 2:26)

Varsity - Round 2 - Dillon Nichols (Mexico) over Hunter Nelson (Marceline) (TF 20-5 4:19)

Varsity - Round 4 - Dillon Nichols (Mexico) over Jacob Chapman (Chillicothe) (Fall 2:34)

Varsity - Round 5 - Dillon Nichols (Mexico) over Pake Schmoeger (Holden) (TF 22-7 5:07)

Varsity - 1st Place Match - Dillon Nichols (Mexico) over Bryce Palmer (Odessa) (MD 21-8)



170: Deacon Haag (Mexico) - Fifth

Varsity - Round 1 - Deacon Haag (Mexico) over Jacob Banks (Marceline) (Dec 6-5)

Varsity - Round 3 - Sheldyn Johnson (Fulton) over Deacon Haag (Mexico) (Fall 3:08)

Varsity - Round 4 - Jack Creasy (Osage) over Deacon Haag (Mexico) (Fall 1:50)

Varsity - Round 5 - Deacon Haag (Mexico) over Hunter Hansken (Odessa) (For.)

Varsity - 5th Place Match - Deacon Haag (Mexico) over Ray Redmond (Southern Boone) (Fall 2:19)



106 Red: Keith Ransom (Mexico) - Second

Varsity - Round 1 - Keith Ransom (Mexico) over Landen Davis (Excelsior Springs) (Dec 6-0)

Varsity - Round 2 - Keith Ransom (Mexico) over Preston Sleeth (Logan-Rogersville) (Dec 8-6)

Varsity - Round 3 - Keith Ransom (Mexico) over Sheldon Rader (Chillicothe) (MD 15-1)

Varsity - Round 4 - Owen Uhls (Fulton) over Keith Ransom (Mexico) (Dec 6-1)

Varsity - Round 5 - Keith Ransom (Mexico) over Jace Bixenman (Marceline) (TF 16-0 3:25)



Ricardo Juarez (Mexico) - DNP

Varsity - Shon Badder (Odessa) over Ricardo Juarez (Mexico) (MD 10-0)

Varsity - Round 1 - Sam Hrabovsky (Fulton) over Ricardo Juarez (Mexico) (TF 19-4 2:15)

Varsity - Round 2 - Braxton Rickart (Excelsior Springs) over Ricardo Juarez (Mexico) (TF 20-3 4:15)

Varsity - Round 3 - Kit Farran (Logan-Rogersville) over Ricardo Juarez (Mexico) (SV-1 7-5)

Varsity - 7th Place Match - CJ Meyers (Holden) over Ricardo Juarez (Mexico) (Dec 9-8)



Maverick Sadler (Mexico) - DNP

Varsity - Maverick Sadler (Mexico) over Austin Thomas (Odessa) (Dec 3-0)

Varsity - Round 1 - Maverick Sadler (Mexico) over Tyrese Vaughn (Fulton) (Fall 5:14)

Varsity - Round 2 - Maverick Sadler (Mexico) over Nick Wright (Odessa) (Dec 4-0)

Varsity - Round 3 - Maverick Sadler (Mexico) over Aireontae Ersery (Ruskin) (Fall 3:04)

Varsity - 1st Place Match - Keegan Valdez (Chillicothe) over Maverick Sadler (Mexico) (Dec 7-4)



Pablo Vasquez (Mexico) - DNP

Varsity - Pablo Vasquez (Mexico) over Davarea Beard (Fulton) (Fall 0:58)

Varsity - Round 1 - Pablo Vasquez (Mexico) over Rudy Escobar (Osage) (MD 13-3)

Varsity - Round 2 - Braedon Palmer (Odessa) over Pablo Vasquez (Mexico) (Dec 7-2)

Varsity - Round 3 - Dawson Paul (Southern Boone) over Pablo Vasquez (Mexico) (Fall 2:34)

Varsity - 5th Place Match - Pablo Vasquez (Mexico) over Rudy Escobar (Osage) (Dec 10-4)



Blayne Wieberg (Mexico) - DNP

Varsity - Round 2 - Jake Evinger (Odessa) over Blayne Wieberg (Mexico) (Fall 4:15)

Varsity - Round 3 - Blayne Wieberg (Mexico) over Kaleb Mullikin (Chillicothe) (MD 19-5)

Varsity - Round 4 - Blayne Wieberg (Mexico) over Terrell Williams (Mexico) (MD 16-5)

Varsity - Round 5 - Blayne Wieberg (Mexico) over David Heyen (Southern Boone) (Dec 3-2)

Varsity - 3rd Place Match - Stevie Keyes (Principia) over Blayne Wieberg (Mexico) (SV-1 6-4)



Terrell Williams (Mexico) - DNP

Varsity - Round 1 - Jake Evinger (Odessa) over Terrell Williams (Mexico) (Fall 2:00)

Varsity - Round 2 - Terrell Williams (Mexico) over Kaleb Mullikin (Chillicothe) (Fall 4:25)

Varsity - Round 3 - David Heyen (Southern Boone) over Terrell Williams (Mexico) (MD 12-3)

Varsity - Round 4 - Blayne Wieberg (Mexico) over Terrell Williams (Mexico) (MD 16-5)

Varsity - 7th Place Match - Terrell Williams (Mexico) over Gage Meadors (Logan-Rogersville) (Fall 1:53)