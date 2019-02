CENTRALIA 39, CHILLICOTHE 37, 1-29-19

106: Sheldon Rader (CHILLICO) over Jase Cox (CENTRLIA) (Fall 5:34)

113: Gabe Maenner (CENTRLIA) over Spencer Cairns (CHILLICO) (Fall 0:58)

120: Aidan Zimmerman (CHILLICO) over Austin Mechlin (CENTRLIA) (Fall 3:51)

126: Duke Newsted (CENTRLIA) over Gage Leamer (CHILLICO) (Fall 0:53)

132: Colten Sewell (CHILLICO) over AJ Hombs (CENTRLIA) (Fall 3:57)

138: Lavery Jones (CHILLICO) over Austin Dawson (CENTRLIA) (MD 8-0)

145: Anthony Stevens (CENTRLIA) over Jacob Chapman (CHILLICO) (Fall 1:37)

152: Grafton Littrell (CENTRLIA) over (CHILLICO) (For.)

160: Dawson Wheeler (CHILLICO) over Luke Hunter (CENTRLIA) (Dec 3-1)

170: Hunter Phillips (CENTRLIA) over Kaleb Mullikin (CHILLICO) (Fall 5:56)

182: Quentin Foster (CENTRLIA) over Donald McCracken (CHILLICO) (Dec 10-4)

195: Trevor Bodine (CENTRLIA) over Evan Loucks (CHILLICO) (Fall 0:34)

220: Matthew Callen (CHILLICO) over Sam Lynn (CENTRLIA) (Fall 3:42)

285: Keegan Valdez (CHILLICO) over (CENTRLIA) (For.)

CENTRALIA 39, MARCELINE 34, 1-29-19

170: Hunter Phillips (CENTRLIA) over Jacob Banks (MARCELIN) (Fall 2:39)

182: Seth Cupp (MARCELIN) over Quentin Foster (CENTRLIA) (Fall 5:59)

195: Trevor Bodine (CENTRLIA) over Nathan Cupp (MARCELIN) (Fall 1:22)

220: Sam Lynn (CENTRLIA) over Dalton Stark (MARCELIN) (Fall 1:12)

285: Double Forfeit

106: Jase Cox (CENTRLIA) over Jace Bixenman (MARCELIN) (Fall 1:01)

113: Cooper Fisher (MARCELIN) over Gabe Maenner (CENTRLIA) (Fall 0:35)

120: Austin Mechlin (CENTRLIA) over (MARCELIN) (For.)

126: Duke Newsted (CENTRLIA) over Jaxon Schmitt (MARCELIN) (Fall 2:33)

132: Colton Fisher (MARCELIN) over AJ Hombs (CENTRLIA) (Fall 2:23)

138: Mason Barnett (MARCELIN) over Austin Dawson (CENTRLIA) (Dec 7-4)

145: Clayton Stallo (MARCELIN) over Anthony Stevens (CENTRLIA) (Fall 1:57)

152: Grafton Littrell (CENTRLIA) over Cullen Bruner (MARCELIN) (SV-1 7-5) 1

160: Hunter Nelson (MARCELIN) over Luke Hunter (CENTRLIA) (Fall 5:29)

Centralia next took the mat on Friday against Blair Oaks Father Tolton and on Saturday the Panthers JV was at a tournament.