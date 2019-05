5-17-19

AT JEFFERSON CITY HIGH SCHOOL/MEN'S

TEAM SCORES:

1. Monroe City, 57; 2. Lathrop, 46; 3. Clark County, 44; 4. Principia, 40; 5. Cleveland Njrotc, 38; 5. South Shelby, 38; 7. Hayti, 36; 8. Hermann, 27; 9. Frontier School of Excellence, 22; 9. South Callaway, 22; 11. Sarcoxie, 21; 11. West Platte, 21; 13. Kelly; 14. Scott City, 18; 15. Fayette, 16; 15. Tipton, 16; 17. Brentwood, 14; 18. New Bloomfield, 13; 18. Valle Catholic, 13; 18. Windsor, 13; 21. Spokane, 12; 22. Adrian, 11.5; 23. Marceline, 11; 24. Charleston, 9; 25. Highland, 8.5; 26. Brookfield, 8; 26. Cole Camp, 8; 26. College Heights Christian, 8; 26. Greenville, 8; 26. Pleasant Hope, 8; 26. Skyline, 8; 26. VAN-FAR, 8; 33. Licking, 7; 33. New Haven, 7; 33. Pierce City, 7; 33. Putnam County, 7; 33. Stockton, 7; 38. Eugene, 6; 38. Lexington, 6; 40. Grandview (Hillsboro), 5; 40. Jefferson (Festus), 5; 42. Crane, 4; 42. Miller, 4; 42. Marionville, 4; 42. St. Vincent, 4; 42. Valley Park, 4; 47. Lafayette County, 3; 47. Linn, 3; 49. Calvary Lutheran, 2; 49. New Covenant Academy, 2; 49. Penney, 2; 49. Plato, 2; 49. Polo, 2; 49. Southwest (Washburn), 2; 55. Collegiate School of Med./Bio, 1; 55. East Buchanan, 1; 55. Milan, 1; Summit Christian Academy, 1; 59. Alton, 0.

INDIVIDUAL RESULTS:

400 DASH

2. Verlyn Johnson, 50.01

WOMEN'S

TEAM SCORES:

1. West Platte, 50; 2. Jefferson (Festus), 43; 3. Adrian, 41; 4. Summit Christian Academy, 39; 5. North Platte, 34; 6. Plattsburg, 33; 7. Brookfield, 31; 8. Marceline, 28; 8. Principia, 28; 10. Caruthersville, 27; 10. Cole Camp, 27; 10. Steelville, 27; 13. Clark County, 24; 14. Monroe City, 23; 15. Lathrop, 22; 15. New Covenant Academy, 22; 17. Hermann, 19; 18. East Buchanan, 16; 18. Milan, 16; 20. Crossroads College Prep, 14; 20. Putnam County, 14; 22. Penney, 12; 23. Calvary Lutheran, 23, Carrolton, 10; 23. Malden, 10; 23. Sarcoxie, 10; 23. South Harrison, 10; 28. Skyline, 8; 29. Linn, 7; 29. South Shelby, 7; 29. St. Paul Lutheran (Concordia), 7; 32. Ash Grove, 6; 32. Kelly, 6; 32. Lone Jack, 6; 32. Mid-Buchanan, 6; 32. Sherwood, 6; 32. Stockton, 6; 32. Valle Catholic, 6; 39. Licking, 5; 39. South Callaway, 5; 41. St. Vincent, 4; 41. Valley Park, 4; 43. Lafayette County, 3; 44. College Heights Christian, 2; 44. New Haven, 2; 46. Belle, 1; 46. Grandview (Hillsboro), 1; 46. Highland, 1; 46. New Bloomfield, 1; 46. Pleasant Hope, 1; Archie, 0.