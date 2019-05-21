Tuesday

May 21, 2019 at 12:59 PM


 

 

FIRST TEAM

GOALIE

Abby Bauman, Hannibal

 

DEFENSE

Suzanne Wetton, Hannibal

Katie Greening, Hannibal

Megan Waddle, Kirksville

Vanessa Reyes, Marshall

 

MIDFIELDERS

Kaylee Falconer, Hannibal

Maddie Jones, Hannibal

Peyton Utterback, Hannibal

Ana Pultz, Kirksville

Sky Walton, Marshall

Rosanna McKeown, Mexico

 

FORWARD

Bella Falconer, Hannibal

Hayley Burchett, Kirksville

Kassidy Heying, Marshall

 

 

SECOND TEAM

GOALIE

Emily Middleton, Kirksville

 

DEFENSE

Hannah Nichols, Hannibal

Elise Baumann, Hannibal

Jewel Beayon, Marshall

Amelia Runge, Mexico

 

MIDFIELDERS

Madison Dyro, Fulton

Anna Lowry, Fulton

Trinity Alvey, Hannibal

Allie Schulte, Marshall

Jessica Dykes, Mexico

 

FORWARDS

Hayley Ballinger, Hannibal

Sarah Vorkink, Kirksville

Graci Gebhardt, Kirksville

Tara Ginter

 

NCMC FINAL TEAM STANDINGS

Hannibal 10-0

Marshall 7-3

Kirksville 6-4

Mexico 4-6

Moberly 2-8

Fulton 1-9