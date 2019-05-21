FIRST TEAM
GOALIE
Abby Bauman, Hannibal
DEFENSE
Suzanne Wetton, Hannibal
Katie Greening, Hannibal
Megan Waddle, Kirksville
Vanessa Reyes, Marshall
MIDFIELDERS
Kaylee Falconer, Hannibal
Maddie Jones, Hannibal
Peyton Utterback, Hannibal
Ana Pultz, Kirksville
Sky Walton, Marshall
Rosanna McKeown, Mexico
FORWARD
Bella Falconer, Hannibal
Hayley Burchett, Kirksville
Kassidy Heying, Marshall
SECOND TEAM
GOALIE
Emily Middleton, Kirksville
DEFENSE
Hannah Nichols, Hannibal
Elise Baumann, Hannibal
Jewel Beayon, Marshall
Amelia Runge, Mexico
MIDFIELDERS
Madison Dyro, Fulton
Anna Lowry, Fulton
Trinity Alvey, Hannibal
Allie Schulte, Marshall
Jessica Dykes, Mexico
FORWARDS
Hayley Ballinger, Hannibal
Sarah Vorkink, Kirksville
Graci Gebhardt, Kirksville
Tara Ginter
NCMC FINAL TEAM STANDINGS
Hannibal 10-0
Marshall 7-3
Kirksville 6-4
Mexico 4-6
Moberly 2-8
Fulton 1-9