DATE DAY EVENT LOCATION COST TIME
9-7-19 SAT. DEVELOPMENTAL ALPHA HART ELEMENTARY $3/$2 10 a.m.
9-14-19 SAT. MONROE COUNTY XC PARIS FAIRGROUNDS, PARIS $5/$3 10 a.m.
9-22-19 SUN. FALSH YOUTH XC FULTON HIGH SCHOOL $5/$3 2 p.m.
10-5-19 SAT. RUNNING XC MEET OLD JENNIE JAYNES, SEDALIA $5/$3 10 a.m.
10-20-19 SAT. HOUNDS YOUTH XC GREEN ESTATES PARK, MEXICO $5/$3 10 a.m.
10-27-19 SUN. CHAMPIONSHIPS TBD. COULMBIA $10/$8 1 p.m.
11-10-19 SUN. CCCNYC REGIONAL GARNETT COUNTRY CLUB, KS. $15 MEMBERS
11-23-19 SAT. CCCNYC NATIONAL TRAILS RACEWAY, NEBRON, OH. $TBD MEMBERS
*PLEASE BRING EXACTB CHANGE TO EVERY MEET
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FOR CENTRAL MISSOURI ATHLETIC CIRCUIT INFO.: COMOCMAC@GMAIL.COM