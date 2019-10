The league meets 5:30 p.m. Thursdays at the Fairground Park horseshoe pits and always is open to new members. For more information, call Charlie Maupin at 573-581-8559.

Oct. 3

Singles Class A

Ralph Throckmorton [5-0] Rodney Brewster [4-1] Charlie Maupin [3-2] Bo Oligschaeger [2-3] Randy Clithero [1-4] Bill Hendrix [0-5]

Singles Class B

Louie Schmidt [5-1] Louis Hersman [4-2] Paul Marshall [2-4] Sara Marshall [1-5]

Oct. 1

Singles Class A

Eugene Freels [5-0] Ralph Throckmorton [4-1] Rodney Brewster [3-2] Charlie Maupin [2-3] Paul Marshall [1-4] Sara Marshall [0-5]

Sept. 26.

Singles Class A

Eugene Freels [7-0] Charlie Maupin [6-1] Rodney Brewster [5-2] Charlie Ward [4-3] Bo Oligschaeger [3-4] Bill Hendrix [2-5] Randy Clithero [1-6] Dan Hubbard [0-7]

Singles Class B

Joe Jackson [7-0] Paul Marshall [6-1] Mark Blivens [5-2] Sara Marshall [4-3] Zack Ward [3-4, 61 losing points] Jeremy Maggert [3-4, 59 LP] Michael Shorty [2-5] Randy McMorris [1-6]